Con l’organizzazione dell’Associazione Culturale Italiana di New York arriva a Faenza l’anteprima MEI con una grande opportunità per i giovani. “NY Canta” con 35 cantanti darà la possibilità a 5 finalisti di re-incontrarsi nella finale internazionale di New York. L’evento al Teatro Sarti domani, domenica 17 settembre ore 19, con ospiti dal vivo Clementino e LDA. Ingresso gratuito e raccolta fondi pro alluvionati.