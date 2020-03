Non possono passare il compleanno dell’amica insieme, creano un video per starle vicino

Avevano organizzato una giornata speciale per il compleanno della loro amica Ilaria, ma, a causa delle disposizioni anti assembramento per limitare il contagio da Coronavirus, il programma è stato cancellato e tutti sono stati costretti a rimanere a casa: così Giulia, Daris, Francesca, Sofia, Nicole, Alba e Paola hanno pensato di non lasciar sola ugualmente la loro amica Ilaria durante il suo compleanno. Hanno creato un video speciale, ironico, di auguri “per non farsi abbattere da quello che non possiamo fare” e lo hanno caricato su internet, visibile a tutti perché “Magari può servire a qualcosa per essere più positivi e di buon umore in questo momento!”