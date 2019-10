Le nuove isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti non piacciono a Legambiente. La nuova modalità di conferimento dei rifiuti, che sembra sostanzialmente una via di mezzo fra quanto fatto in precedenza e la raccolta porta a porta del prossimo futuro, sta creando troppa confusione in città. Soprattutto, accusa l’associazione, non garantisce il rispetto delle regole da parte dei cittadini e non premia gli utenti che si comportano virtuosamente.