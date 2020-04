Io resto a casa e faccio cose: su Facebook i video dei faentini per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa

“Io resto a casa e faccio cose”: con questa filosofia molti faentini hanno deciso di aderire alla campagna di raccolta fondi lanciata dalle pagine Facebook Sei di Faenza se… e Faenza Aperta a sostegno del comitato manfredo della Croce Rossa. Un breve video per spiegare o far vedere come si trascorrono questi giorni in isolamento, uscendo solo in caso di necessità, per fornire una testimonianza, un intrattenimento oppure semplicemente un’ispirazione e nel frattempo aiutare i volontari della Croce Rossa che in queste settimane, oltre ai quotidiani servizi a sostengo delle persone ammalate, portati avanti in tutta la provincia di Ravenna, sono impegnati a consegnare farmaci e spesa a domicilio a chi preferisce o non può uscire di casa

Per chi volesse donare a Croce Rossa Comitato di Faenza segnaliamo che è attivo su Satispay il profilo

CRI Comitato di Faenza

Oppure iban:

IT 10 W 08542 23700 000000 247159

Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese

Causale: Donazione per Emergenza COVID-19