In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, Despar Nord ha lanciato anche quest’anno l’iniziativa “Insieme alle donne, contro la violenza”, diffondendo un forte messaggio di supporto nei propri punti vendita dell’Emilia-Romagna e delle altre regioni in cui è presente.

Nello specifico, dal 23 al 30 novembre, nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar dell’Emilia-Romagna, i clienti saranno accolti all’ingresso da una grafica dedicata, recante il messaggio dell’iniziativa insieme alle emblematiche scarpette rosse, ormai simbolo universale delle donne che subiscono violenza e soprusi, oltre a dare visibilità al dramma di chi vive quotidianamente situazioni di maltrattamento e privazione della libertà.

“Attraverso questo progetto, Despar Nord, un’azienda composta per il oltre il 65% da collaboratrici donne, invita a riflettere e a esprimere solidarietà concreta verso tutte le vittime di questa piaga sociale, sottolineando l’impegno continuo del marchio dell’Abete nella promozione del rispetto, dell’uguaglianza e del supporto alla libertà e dignità femminile.

Questo è solo uno degli impegni che Despar Nord ha intrapreso per combattere la violenza di genere e supportare le donne. Negli anni, l’azienda ha collaborato con istituzioni e associazioni locali per avviare numerose iniziative di sensibilizzazione e di aiuto concreto nei confronti dell’universo femminile. Un esempio è l’importante partnership con l’Associazione D.i.Re – Donne in Rete Contro la Violenza, dove Despar Nord ha finanziato il “Progetto Fondo Lavoro”, favorendo l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e accompagnandole nel loro percorso di autonomia e riscatto sociale. Accanto a questa iniziativa, un altro esempio significativo è la tradizionale raccolta fondi “Il Mondo ha Bisogno delle Donne” che ha finanziato numerosi progetti di istituti ospedalieri in favore delle donne, tra cui come la Breast Unit dell’Ospedale Bellaria di Bologna, l’Associazione Casa delle Donne per non subire violenza Onlus e Mondo Donna Onlus”.