Tutto pronto per l’allenamento di beneficenza in programma domenica 5 marzo, dalle 10,30, a Cesenatico, targato Ginnastica Dinamica Militare Italiana.

Infatti, al Palazzetto dello Sport di via Magellano, si incontreranno gli atleti di tutti i centri dell’Emilia Romagna per un allenamento di beneficenza in occasione del quale, oltre a condividere una mattinata di sport, si svolgerà una raccolta fondi in favore dello IOR (Istituto Oncologico Romagnolo), ad offerta libera. Questa disciplina non è nuova ad iniziative del genere che, dalla Toscana alle Marche, dalla Lombardia alla Puglia, nel nome dello sport e dell’uguaglianza, riunisce gruppi di persone per allenamenti a scopo benefico.

“È un enorme piacere per noi poter contribuire ad aiutare la ricerca – spiegano Giorgio Bucci, responsabile Centro Italia e Sud Est di Ginnastica Dinamica Militare Italiana e Marco Angelini, dirigente Ginnastica Dinamica Militare Italiana Emilia Romagna -.Da soli possiamo fare tanto ma insieme, se uniamo le forze, possiamo fare molto di più”.

CHE COS’È GINNASTICA DINAMICA MILITARE ITALIANA?

È una disciplina riconosciuta e certificata Coni (In Italia conta 400 centri e 25 solo in Emilia Romagna), che consiste in esercizi completamente a Corpo Libero, adatti a tutti e per tutti i livelli di preparazione fisica, i quali sviluppano e migliorano diversi aspetti:

Forza fisica e mentale;

Resistenza Cardiovascolare e Polmonare;

Capacità Neuro Muscolari e di Propriocezione;

Perdita di tessuto Adiposo Sottocutaneo e Viscerale;

Senso di Appartenenza Disciplinata;

Diminuzione dello Stress Psicofisico;

Abbassamento del Cortisolo

L’allenamento si svolgerà in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Ogni partecipante avrà un posto riservato con una distanza interpersonale di 3 metri durante l’attività sportiva, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento dello Sport.