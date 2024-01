Scade il 31 gennaio il termine per l’iscrizione al concorso di calcolo ad alte prestazioni (high performance computing) rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado dell’Emilia-Romagna, iscritti al 3°,4°,5° anno. Promosso dall’Assemblea legislativa regionale in collaborazione con CINECA, INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), l’iniziativa ha lo scopo di diffondere nel mondo della scuola la consapevolezza sull’importanza delle competenze digitali nell’accelerazione dell’innovazione in tutti i settori applicativi, pubblici e privati, con particolare riguardo a Intelligenza Artificiale, big data e supercalcolo.

Il concorso

La sfida: gara fra studenti a colpi di intelligenza artificiale (IA) e supercalcolo. L’obiettivo: sviluppare un codice da testare sul supercomputer Leonardo, il 4° calcolatore più potente al mondo che si trova al Tecnopolo di Bologna. I requisiti: conoscenze di base di Python e dei comandi di Linux. Il premio: a ogni membro della squadra vincitrice un buono libri di importo pari a 500 euro.

Il concorso si svolgerà martedì 13 febbraio dalle 9 alle 17 nella sede dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, in Viale Aldo Moro 50 a Bologna.

Ogni istituto scolastico potrà partecipare con una o massimo due squadre composte da 2-3 studenti del triennio (classi terze, quarte e quinte). Verranno selezionate le prime otto squadre in ordine di presentazione della domanda. Gli studenti individuati per partecipare al concorso dovranno avere conoscenze di base del linguaggio di programmazione avanzata Python e dei comandi del sistema operativo Linux.

Alla mattina, per i ragazzi inseriti nella squadra è prevista una formazione di circa due ore su Linux e sulle basi del calcolo parallelo.

Al pomeriggio, le squadre saranno impegnate in una competizione per la realizzazione di un codice utilizzando nodi messi a disposizione sul supercomputer Leonardo. Le classi alle quali appartengono gli studenti inseriti nella squadra parteciperanno anch’esse all’iniziativa.

Al termine del concorso, la commissione giudicatrice stilerà una graduatoria di merito. A tutti gli studenti partecipanti al concorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Ogni membro della squadra vincitrice verrà premiato con un buono libri di importo pari a 500 euro.

Per gli insegnanti e gli altri ragazzi delle classi partecipanti sarà possibile toccare con mano varie applicazioni del supercalcolo e dell’intelligenza artificiale visitando, durante la mattinata, la zona espositiva, nella quale giovani ricercatori e personale esperto proveniente da CINECA, CNR-ISAC (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima), INAF (istituto Nazionale di Astrofisica), INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) mostrerà a docenti e studenti casi di utilizzo di applicazioni di IA avvenuti negli ultimi anni per affrontare problemi reali di imprese e pubbliche amministrazioni.

Come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata fino 31 gennaio, compilando questo form

Link: https://www.assemblea.emr.it/europedirect/formazione/a-scuola-d-europa/23-24/opportunita/usando-leonardo-contest-di-calcolo-ad-alte-prestazioni

Una volta terminata la compilazione, si riceverà un messaggio di conferma. Verranno selezionate le prime otto squadre in ordine di invio del form compilato. Le squadre selezionate verranno contattate (all’indirizzo e-mail indicato in domanda) una settimana prima dell’evento (6 febbraio) per confermare la partecipazione e trasmettere i dettagli di svolgimento dei lavori, sia per quanto riguarda la squadra partecipante sia per quanto concerne gli insegnanti accompagnatori e gli studenti delle classi coinvolte.