La BCC conferma i riconoscimenti per i 100 centesimi alla maturità: premiazioni in filiale

Si terranno anche quest’anno le premiazioni degli studenti che si sono distinti alla maturità, i 100 centesimi. La BCC ravennate, forlivese & imolese ha infatti deciso di non far mancare il proprio apporto agli studenti in vista dell’iscrizione all’Università, o a qualche corso di formazione, oppure in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro. Una tradizione consolidata portata avanti negli anni nei singoli territori in cui l’istituto opera, pensata per premiare il merito di ragazzi che hanno lavorato con impegno nell’arco dei cinque anni di scuola superiore. Non si potranno ovviamente organizzare gli appuntamenti pubblici che la banca era solita ideare a fine estate, ma i riconoscimenti verranno consegnati direttamente in filiale