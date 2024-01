Nell’ambito dei lavori che ANAS sta realizzando per l’ampliamento della strada statale 16 nel tratto “Tangenziale di Ravenna”, in particolare per l’adeguamento dello svincolo a quadrifoglio di via Savini, da lunedì 22 gennaio saranno in programma alcune modifiche alla viabilità. Per l’attuale fase dei lavori ANAS ha previsto la chiusura dello svincolo di via Savini lato Ravenna.

Ciò comporterà le seguenti deviazioni per i mezzi pesanti (con massa a pieno carico superiore alle cinque tonnellate):

– i veicoli in uscita dalla zona Consar di via Vicoli e diretti verso nord (direzione Ferrara), dovranno percorrere la SS 16 Classicana in direzione sud fino alla rotatoria di via Ravegnana nella quale fare inversione di marcia ed imboccare la giusta direzione;

– i veicoli diretti alla zona Consar provenienti da sud dovranno percorrere la SS 16 Classicana in direzione nord fino allo svicolo a quadrifoglio dell’autostrada A 14 dir e SS 309 dir nel quale fare inversione di marcia ed imboccare la giusta direzione.