“Insieme si può”, una raccolta fondi a favore del reparto di Pediatria: donati lettini e attrezzature mediche per i pazienti più piccoli

Lettini pediatrici, una lampada riscaldante, un kit per il monitoraggio della CO2, tre seggioloni, 12 materassini per fasciatoio sono alcune delle dotazioni per neonati donate al reparto Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna grazie alla campagna benefica “Insieme si può”. La raccolta fondi, ideata e seguita passo a passo da Fortunata Franchi, grazie alla generosità di tanti cittadini e ditte, ha raccolto ben 21mila euro da destinare alla cura dei pazienti più piccoli, un grande risultato per tutto il Reparto che necessitava di attrezzature aggiuntive. Ogni nuova donazione inoltre aiuterà a migliorare la permanenza delle famiglie all’interno del Reparto.

La campagna è sostenuta inoltre dal patrocinio del comune di Ravenna, dall’Ausl Romagna, dal contributo della “Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese ed Imolese”, di Cna Ravenna e della Tipografia Scaletta.

Sono tantissime le persone e le associazioni che hanno partecipato alla raccolta fondi, a cui va un sentito ringraziamento da parte di Fortunata Franchi e lo staff del reparto Pediatria, tra cui per citarne alcune: