Treni: numeri eccezionali per la regione

L’Emilia-Romagna – si legge ancora nel Rapporto – è tra le Regioni con l’età media del materiale rotabile più bassa, 13,6 anni, rispetto ad una media nazionale di 16 anni. Un “ringiovanimento” che vedrà il suo picco massimo nel 2019, con l’entrata in circolazione di 75 nuovi elettrotreni, e altri 21 nei prossimi anni, in base al contratto di servizio scaturito dalla “Gara del ferro” lanciata dalla Regione nel 2013. Ciò a fronte di un aumento delle tariffe a carico dei viaggiatori tra le più contenute d’Italia, cresciute del 19,6% dal 2010, rispetto al +30% in Lombardia, +26,5% in Toscana e +48% in Campania.

In via di risoluzione anche i disagi che riguardano le stazioni del ravennate con particolare attenzione, dopo le manifestazioni delle settimane scorse per Godo e Classe.

Per il trasporto ferroviario regionale la Regione ha investito nel 2018 circa 40 milioni di euro.