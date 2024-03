Buona Festa del Papà 2024 a tutti i papà romagnoli

La festa del papà è una ricorrenza diffusa in diverse aree del mondo per celebrare la figura del padre. La data in cui si festeggia cambia da Paese a Paese, in Italia cade oggi, 19 marzo.

E infatti nei paesi cattolici i padri vengono celebrati nel giorno di San Giuseppe, per onorare l’uomo che ha cresciuto Gesù.

Spesso per festeggiare vengono regalati dolci tipici di questa festa.

Si festeggia anche in tutto il ravennate, chi più e chi meno, ma non mancano mai gli auguri, anche dalla parte della nostra Redazione: Auguri a tutti i papà!