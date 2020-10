Un insegnante positiva al coronavirus e così due classi della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Bassi di Solarolo sono ora in quarantena. La disposizione è stata decisa dall’Ausl Romagna dopo la positività emersa in queste ore. Tutto il personale e gli alunni delle sezioni quarta e quinta della scuola materna sono quindi in isolamento precauzionale in quanto considerati contatti stretti. Nei prossimi giorni verranno tutti sottoposti ad un primo tampone di controllo per verificare un eventuale diffusione del contagio.