Rispetto alle 37 positività comunicate oggi per il territorio del Ravennate, fanno riferimento a 18 donne e 19 uomini. Ventinove pazienti sono in isolamento domiciliare poiché privi di sintomi o con sintomi leggeri, 8 sono ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Sul fronte epidemiologico, si tratta principalmente di pazienti che hanno avuto contatti stretti con casi già accertati, 3 dei quali riconducibili alla palestra di cui si è parlato nei giorni scorsi; altri due casi si riferiscono a contatti con aree fuori provincia.

Purtroppo si sono verificati altri quattro decessi (il fatto che la Regione ne abbia comunicato uno è dipeso da un problema tecnico di comunicazione): due pazienti di sesso femminile di 73 e 83 anni e due di sesso maschile di 79 e 83 anni. Vi sono state anche tre nuove guarigioni cliniche, in due uomini e una donna.

Sono 433 le persone in osservazione attiva al domicilio.

Complessivamente i casi sono dunque 488, confermati alle 12 del 27 marzo, così distribuiti per Comune:

23 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

214 Ravenna

72 Faenza

39 Cervia

40 Lugo

9 Russi

11 Alfonsine

14 Bagnacavallo

17 Castelbolognese

8 Conselice

6 Massa Lombarda

2 Sant’Agata sul Santerno

12 Cotignola

5 Riolo Terme

6 Fusignano

5 Solarolo

4 Brisighella

1 Casola Valsenio