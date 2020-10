Ha perso la vita in un incidente sul lavoro, nel pomeriggio di lunedì, a Forlì, un 41enne residente a Cervia. L’uomo, Constantin Danut Macovei, era impegnato in un cantiere, sul tetto di un edificio. Un crollo della copertura ha quindi fatto precipitare il 41enne per diversi metri. All’arrivo dei soccorritori del 118, Constantin Danut Macovei aveva già perso la vita. Sull’incidente stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Forlì e gli ispettori della Medicina del Lavoro.