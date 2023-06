In seguito all’alluvione che ha colpito la provincia di Ravenna nelle scorse settimane, le celebrazioni in occasione del 77°anniversario della fondazione della Repubblica, in programma venerdì 2 giugno, avverranno in forma sobria e ridotta.

Alle 10.30, in piazza del Popolo, si svolgerà la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera e, successivamente, verranno deposte le corone alla lapide in onore dei Caduti, per poi dare lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Infine, alle 19, è prevista l’ammainabandiera.