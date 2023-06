“Martedì pomeriggio abbiamo ricevuto la telefonata del signor Mario Visani residente in via Sottofiume a San Lorenzo che segnalava la presenza di uno scatolone con tanto di fiocco azzurro davanti al cancello della sua abitazione. Mario era appena rientrato dal supermercato e quando ha aperto lo scatolone ha trovato al suo interno 3 cuccioli di gatto di circa un mese. I gattini sono stati subito portati nella nostra infermeria felina e sembrano in buone condizioni di salute. Pensiamo a quella povera mamma gatta costretta ancora a partorire perchè dei dementi sottosviluppati non sterilizzano i propri animali. In una situazione di emergenza gravissima data dalle conseguenze della recente alluvione dove tante famiglie sfollate hanno fatto di tutto per mettere in sicurezza i propri animali e non separarsi da loro, ci sono ancora individui che non sterilizzano e si liberano delle cucciolate come fossero rifiuti. I rifiuti sono questi esseri immondi sprezzanti delle conseguenze e delle sofferenze che causano agli animali.