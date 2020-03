Iniziata la discussione sul PUMS: il comitato di via Naviglio contro l’allargamento della Ztl

Iniziata la discussione attorno al PUMS, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Ci saranno 150 giorni per presentare osservazioni su quello che sarà il nuovo volto di Faenza. La discussione poi approderà in consiglio comunale dove verranno effettuate ulteriori osservazioni e dove il piano verrà votato e approvato nella sua versione definitiva. Principale elemento caratterizzante del nuovo piano sarà l’estensione della zona a traffico limitato, un allargamento contro il quale si è schierato il comitato nato proprio contro la ZTL in via Naviglio, che ha nell’avvocato Bruno Console Camprini, in passato amministratore comunale, il suo coordinatore