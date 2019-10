Verrà svuotata in questi giorni la cassa di laminazione dietro lo stabilimento Tampieri inquinata dopo l’incendio al magazzino Lotras System di via Deruta. Sarà il primo intervento di bonifica dopo il rogo di quest’estate. Nei prossimi mesi si dovrà progettare invece la bonifica dei fossi. Nel frattempo è arrivata la conferma che tutto il materiale bruciato all’interno del capannone era sì rifiuto speciale, ma non pericoloso.