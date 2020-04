Incendio in un capannone adiacente un’abitazione in via Manzuta. Il rogo è scoppiato domenica pomeriggio intorno alle 17. Tre le squadre dei pompieri accorse per spegnere le fiamme. Molto alta e densa la colonna di fumo nero che si è alzata sulla città attirando l’attenzione di diversi faentini che hanno postato foto su Facebook in cerca di notizie. Il fumo era infatti ben visibile dal centro città e persino dall’area di Celle. La zona, d’altronde, è retrostante al magazzino della Lotras andato distrutto nei primi giorni di agosto dello scorso anno: in molti, preoccupati, hanno pensato ad un altro evento analogo. Invece a bruciare è stato un capannone di un’area privata e i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo. Non è ancora chiaro cosa abbia dato origine all’incendio. Ingenti i danni allo stabile.