Tragedia a Lugo dove una donna di 68 anni è morta all’interno del proprio appartamento a causa di un incendio. L’allarme è arrivato intorno alle 13, da via Cento, nelle case popolari, nello stabile dove hanno sede anche alcuni associazioni. La vittima è rimasta intrappolata all’interno della propria abitazione e non è riuscita ad uscire in tempo. A telefonare alla centrale operativa è stato un dipendente di Aser.