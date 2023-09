Inseguimento notturno da film: Auto si schianta contro una recinzione, i due ladri si danno alla fuga

Un lungo inseguimento notturno ha raggiunto il suo culmine quando un’auto è decollata letteralmente e si è schiantata contro una cancellata. Verso le 23:00 di ieri sera, due individui sono stati protagonisti di una fuga spericolata a bordo di un’auto, dopo aver commesso una rapina nella zona di Comacchio. La loro Fiat Punto sfrecciava a una velocità impressionante mentre veniva inseguita da un veicolo dei Carabinieri di Comacchio. Inizialmente, l’auto dei fuggitivi ha preso la via Romea in direzione di Ravenna. Tuttavia, giunti all’incrocio con la rotonda di Casal Borsetti, hanno svoltato a destra, imboccando via Mandriole, per poi svoltare bruscamente a sinistra in direzione di Ravenna, lungo via Sant’Alberto. A causa della velocità l’auto ha letteralmente “preso il volo” e si è schiantata contro una cancellata in una piccola stradina laterale di via Sant’Alberto. I due ladri sono riusciti a forzare gli sportelli dell’auto e sono fuggiti a piedi, sparandosi nei campi circostanti. La polizia è attualmente impegnata nelle indagini per rintracciare e arrestare i fuggitivi e portarli alla giustizia per i loro atti criminali.