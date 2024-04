Alluvione. Bonaccini: “Mancano i tecnici per i Comuni, i rimborsi e il credito d’imposta per cittadini e aziende”

Mancanza di personale promesso a supporto dei Comuni per far fronte ai lavori necessari dopo l’alluvione. Mancanza di rimborsi ai cittadini e alle imprese, con le domande per lo più ancora ferme. Credito d’imposta non ancora sbloccato. Sono questi i tre principali problemi secondo la Regione che oggi colpiscono la Romagna a quasi un anno dal disastro dello scorso maggio. In attesa del decreto legge che sblocchi il miliardo e 200 milioni di fondi PNRR che l’Unione Europea ha promesso all’Italia per far fronte ai danni dell’alluvione, l’interlocuzione fra amministrazione regionale, governo e struttura commissariale continuerà attorno a questi tre temi.