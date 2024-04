Sabato 6 Aprile si sono svolti a Ravenna, al Campo Marfoglia, i Campionati Provinciali staffette Ravenna e Forlì/Cesena, organizzati da Academy Mercurio Atletica, società nata dalla fusione di Atletica Mercurio e Academy Ravenna Atlethics

Bellissima l’immagine della tribuna strapiena da tutto esaurito e della cornice di pubblico anche attorno alla pista per assistere alle gare che hanno visto un totale di 697 presenze, suddivise tra le categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti sia maschile che femminile.

Ottimo 3° posto per la staffetta ravennate 4×100 Ragazze composta da Nicole Calderoni-Aurora Belluscio-Emma Begani-Melody Bisso con l’ottimo tempo di 56”6. Secondo posto per l’Atletica 85 Faenza (Ester Bandini, Anna Paganelli, Marta Dalmonte e Agnese Iduozee). Gradino più alto per l’ICEL Lugo. L’ICEL Lugo ha vinto anche la 3×800 Ragazze, davanti sempre ad Atletica 85 Faenza (Ester Bandini, Camilla Zauli e Anna Paganelli).