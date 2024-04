Sabato il Campionato Regionale Juniores di ciclismo Gran Premio Città di Predappio

In occasione del Campionato Regionale Juniores di ciclismo Gran Premio Città di Predappio in programma sabato 4 maggio, con ritrovo, incolonnamento, trasferimento e partenza da Faenza, dalle ore 8.30 alle 13.30, nel piazzale di via Riccione (civici 5 – 7 – 9) viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito. Nel tratto di via Saviotti, tra via Riccione e via Fornarina, divieto di transito; nel tratto di via Fornarina tra via Sant’Umiltà e via Saviotti, sul lato Firenze della carreggiata, divieto di sosta con rimozione forzata.

Dalle ore 13.15 alle 14, per il tempo strettamente necessario al trasferimento della carovana, divieto di transito e sospensione della circolazione nel tratto di via Saviotti tra via Riccione e via Fornarina; stessa misura nel tratto di via Fornarina tra via Saviotti e via Reda; divieto di transito anche nel tratto di via Reda, tra via Fornarina e via Emilia Levante/via Forlivese/via della Battaglia. Sono esclusi dai divieti i mezzi di emergenza, soccorso e quelli al seguito della manifestazione sportiva.

Domenica la Sagra della Campagna di Pieve Cesato

In occasione della 64esima edizione della Sagra della Campagna nella frazione di Pieve Cesato, fino a domenica 5 maggio sono state adottate alcune modifiche alla viabilità. Nel tratto di via Quaglia, tra via Accarisi e via Camatta, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nei seguenti periodi: mercoledì 1 maggio, dalle 9 alle 24; giovedì 2, dalle ore 17 alle 24; venerdì 3, dalle ore 17 alle 24; sabato 4, dalle ore 00.00 alle ore 24 e domenica, 5 maggio, dalle ore 9 alla mezzanotte. Sono esenti dai divieti i mezzi di soccorso, di emergenza e i veicoli in servizio per l’evento e quelli autorizzati dagli organizzatori.