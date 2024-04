Investimenti infruttiferi in Romania. Così, diverse persone, che hanno perso ingenti somme di denaro, si sono rivolte a Striscia la Notizia. La trasmissione di Canale 5 nei giorni scorsi è tornata a Ravenna e sarà nuovamente in città nelle prossime settimane.

L’inviato Moreno Morello è arrivato in città e si è recato in uno studio di consulenza finanziaria che negli anni ha promesso importanti guadagni a diverse persone tramite investimenti in Romania. Le somme venivano affidate ad un mediatore, il quale però, per stessa ammissione dello studio di consulenza, in questi anni non è mai riuscito a far fruttare i vari investimenti. Ai clienti lo studio chiedeva di mettere a disposizione del mediatore diverse decine di migliaia di euro, con la promessa di guadagnare una somma trenta volte superiore, li accompagnava in Romania per conoscere direttamente l’investitore, aprire una società legata all’operazione e prometteva i primi guadagni entro pochi mesi. Ma gli investimenti non sarebbero andati a buon termine.

Alcune operazioni sono datate anche 2017. Contattato da Striscia la Notizia, il mediatore ha promesso nelle prossime settimane di poter garantire ai propri clienti i guadagni promessi. L’inviato della trasmissione televisiva ha così promesso di tornare a Ravenna per verificare la promessa.