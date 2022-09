Nell’ultimo consiglio comunale di Faenza, svoltosi martedì sera, i consiglieri Maiardi e Padovani di “Area Liberale” hanno presentato una mozione per stimolare la giunta comunale ad accelerare la realizzazione dello spartitraffico sulla circonvallazione. La mozione è stata approvata dal consiglio comunale. Unico gruppo astenuto: Lega Salvini Premier.

I due consiglieri si dicono soddisfatti del voto favorevole di tutti i gruppi consigliari di maggioranza e minoranza ad eccenzion fatta della Lega:

“Siamo lieti che si sia fatta chiarezza su che percorso intraprendere per vedere finalmente lo spartitraffico; il percorso prevede prioritarie le opere di adeguamento della strada per restituire una classificazione certa alla circonvallazione come le normative prevedono”.

Una volta ottenuta la classificazione, si potrà capire se sarà possibile costruire lo spartitraffico centrale.