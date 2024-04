E’ stato inaugurato il Parco “Nilde Iotti” a Pisignano adiacente alla via Togliatti. Erano presenti il Sindaco, diverse autorità e numerosi cittadini.

A infondere gioia all’iniziativa la partecipazione dei tanti bambini della scuola Primaria

“E. Fermi” e della scuola dell’Infanzia “XXV Aprile” di Pisignano.

La scelta del nome del parco a Nilde Iotti, che ha ricoperto la carica istituzionale di Presidente della Camera del Governo Italiano, è avvenuta pensando ad un’omogeneità onomastica dell’area, considerato la storia, il legame politico e il rapporto con la figura di Palmiro Togliatti a cui è intitolata la via adiacente.

L’amministrazione comunale ha investito oltre 100.000 euro per riqualificare l’area verde di oltre 3000 mq nella tranquilla zona residenziale.

I temi privilegiati alla base del progetto, realizzato dai servizi tecnici comunali, sono stati la sicurezza dei bambini, l’inclusività e la socializzazione, con scelte di gestione degli spazi che hanno permesso una migliore razionalizzazione delle aree verdi attrezzate ed una migliore fruizione anche per portatori di disabilità motorie.

L’area è stata dotata di una sentieristica interna ad anello, interamente illuminata, realizzata in calcestre e in cemento drenante, che confluisce in una piccola piazzetta centrale, dotata di panchine per consentire l’aggregazione.

La piazzetta è stata racchiusa da due collinette punteggiate di ulivi che abbracciano le zone ludiche, al fine di migliorare l’aspetto paesaggistico del parco, mentre una serie di alberi di specie tipiche del nostro territorio, tra cui frassini e querce, ombreggiano il sentiero.

Il progetto ha completamente rinnovato le zone gioco, creando un’area con pavimentazione in gomma morbida colorata ed accattivante, accessibile anche ai bambini portatori di handicap motori e sensoriali e inserendo giochi in robinia, resistenti e ecosostenibili.

Inoltre, grazie alle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione comunale per finanziare in spesa in conto capitale i progetti di comunità scaturiti da “C!PART-Cervia partecipa”, percorso del Bilancio Partecipato, nel parco è stato istallato un canestro per il gioco e il movimento dei giovani. L’istallazione della nuova attrezzatura ludico-sportiva ha realizzato il progetto CI MUOVIAM NEL PARCO, presentato dal Consiglio di zona di Pisignano e Cannuzzo, che intende rendere fruibili i parchi del quartiere agli adolescenti, oltre che ai bambini.

I nuovi giochi sono tutti rispondenti ai criteri ambientali CAM, che sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare prodotti che rispondano sotto il profilo ambientale lungo il loro ciclo di vita.

Il parco è infine stato protetto grazie ad una staccionata di sicurezza lungo il parcheggio di Via Togliatti.

Si tratta di un altro tassello fondamentale nel proseguimento degli interventi di valorizzazione delle aree verdi comunali con un occhio rivolto verso il coinvolgimento della cittadinanza nella risposta ai bisogni delle comunità.