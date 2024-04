Domenica 21 aprile 2024, segna un momento significativo per la campagna elettorale a Castel Bolognese, con l’inaugurazione della nuova sede del Comitato Elettorale del candidato Sindaco Vincenzo Minardi e della lista civica CambiAMO Castello, per la coalizione di centrodestra. L’evento avrà luogo alle 12.00 nella centralissima Via Emilia Interna, al civico 157, e rappresenterà un’occasione importante per presentare la coalizione, la lista civica e il candidato Sindaco Vincenzo Minardi.

La presenza della Senatrice Marta Farolfi di Fratelli d’Italia, dell’On. Rosaria Tassinari di Forza Italia, della Segretaria comunale della Lega Roberta Conti e del Segretario di Area Liberale Gabriele Padovani, aggiungono prestigio e sostegno politico all’inaugurazione, evidenziando l’importanza strategica di questa candidatura all’interno dell’ambito politico locale.

Durante l’evento, sarà possibile conoscere da vicino i membri della coalizione e discutere dei programmi e delle proposte per il futuro di Castel Bolognese. Il Comitato Elettorale diventerà un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla campagna elettorale, offrendo un luogo di aggregazione e di confronto.

Non solo un punto di coordinamento politico, ma anche uno spazio aperto alla cittadinanza, con l’organizzazione di incontri, dibattiti e momenti di confronto su temi di interesse comune. Un luogo a disposizione dei cittadini, un punto d’ascolto dove, nell’epoca dei social network, ci si possa ancora incontrare, stringersi la mano e guardarsi negli occhi per parlare della città, di come pensarla e di come volerla. È previsto che la sede del Comitato sia aperta tutti i giorni della settimana, per favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini nel processo decisionale e nell’elaborazione delle politiche locali.