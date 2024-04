“Dopo lo sciopero del 11 aprile – che in provincia di Ravenna ha avuto un’alta adesione ed è stato accompagnato da una nutrita partecipazione al flash mob in piazza XX Settembre – Cgil e Uil tornano in piazza sabato 20 aprile per una manifestazione nazionale a Roma. L’iniziativa prende il titolo “Adesso Basta – Salute e sicurezza, diritto alla cura e sanità pubblica, riforma fiscale e tutela dei salari”.

Il concentramento della manifestazione è alle 9,30 in piazzale Ugo La Malfa e il comizio conclusivo è previsto in piazzale Ostiense a Roma dove interverranno, oltre a delegate e delegati, Maurizio Landini, segretario generale nazionale della Cgil, e Pierpaolo Bombardieri, segretario generale nazionale Uil.

Il tema principale della mobilitazione è la richiesta di arrivare a zero morti sul lavoro – spiegano Manuela Trancossi e Carlo Sama, segretari generali rispettivamente di Cgil e Uil della provincia di Ravenna –. Parliamo di diritto al lavoro senza morire. I dati sono tragici e vorremmo che si evitasse di abituarsi all’idea che morire nel lavoro è una delle possibilità. Bisogna contrastare alla radice questa logica e questa cultura.

Pensiamo che la battaglia per la salute e la sicurezza sia strettamente legata a quella per la sanità pubblica, per l’aumento dei salari e per un riforma fiscale giusta, perché le ragioni che stanno portando ad un aumento degli infortuni, delle malattie professionali e delle morti nel nostro Paese è proprio un’idea di fare impresa che per noi va messa radicalmente in discussione.

Chiediamo di aumentare la spesa sanitaria, di garantire il diritto costituzionale alla salute e contemporaneamente chiediamo che i fondi per gli stanziamenti vengano recuperati con una vera lotta all’evasione fiscale ed una vera riforma fiscale che vada a tassare gli extraprofitti. Per noi questa questa stagione contrattuale deve produrre un aumento reale dei salari, riportando ai livelli medi europei il potere d’acquisto delle famiglie italiane.

È necessario che i CCNL vengano rinnovati puntualmente e che vengano vincolati gli incentivi alle imprese ai rinnovi entro le scadenze. Dalla provincia di Ravenna sono previste diverse partenze di pullman: a Ravenna alle 4 dal piazzale del Cinemacity e da via Le Corbusier; alle 4 a Bagnacavallo dalla rotonda dell’autostrada; alle 4,15 a Faenza dal piazzale Iemca; alle 3,30 a Faenza all’altezza dell’hotel B&B; alle 3,30 a Cervia in piazza della Resistenza. Questi gli indirizzi e i numeri per prenotarsi: ra.manifestazioni@er.cgil.it oppure tel 0544 244280; segreteria@uil-ravenna.it, tel 0544 292257.”