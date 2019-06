Un pomeriggio di festa per tutti i bambini di Faenza mercoledì 5 giugno. È infatti andato in scena l’evento che ormai si ripete da oltre un decennio ideato da LA BCC ravennate, imolese & forlivese per i più piccoli. Un pomeriggio pensato per i figli dei dipendenti del credito cooperativo, i quali per alcune ore entrano negli uffici dove lavorano i genitori per poi ritrovarsi con i loro coetanei in Piazza del Popolo fra giochi, spettacoli e laborati creativi aperti a tutti.