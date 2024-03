“Impresa al femminile tenace e resiliente” un’incontro di Soroptimist e Camera di Commercio

In occasione dell’8 Marzo Soroptimist Club Ravenna, in collaborazione con la Camera di Commercio, ha organizzato un incontro che ha messo al centro le donne imprenditrici del nostro territorio, che ogni giorno lottano per dare il meglio contribuendo nell’economia locale.

Durante l’incontro non sono mancate le testimonianze di donne imprenditrici che hanno raccontato la loro storia, alcune gravemente danneggiate dall’alluvione, ma rialzate più forti di prima.

Il messaggio dell’incontro di oggi vuol essere un richiamo all’attenzione della donna, non solo per l’8 marzo per tutti i giorni hanno dichiarato gli organizzatori.