Lunedì 8 aprile è indetta un’asta pubblica per l’alienazione di un lotto artigianale di proprietà comunale sito in angolo tra Via S. Paolo e Via De Coubertin. Il lotto è edificabile ed ha una superficie di mq 5.180. L’importo a base d’asta è di 295.260,00 euro e verranno accettate offerte economiche esclusivamente in aumento rispetto alla base d’asta.

La cauzione provvisoria per la partecipazione è di 29.526,00 euro. Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno venerdì 5 aprile alle 13.

Tutte le informazioni sono reperibili al sito www.labassaromagna.it nella sezione Bandi di gara e contratti.