Nuovo passo in avanti per il progetto di recupero del torrione di Porta Adriana

Nuovo passo in avanti per il recupero dell’edificio comunale a Porta Adriana. Dopo la presentazione del progetto nel 2018, la delibera di giunta ad inizio estate e il parere positivo della Sovrintendeza e dell’azienda sanitaria, il progetto per recuperare il torrione cinquecentesco che si affaccia su via don Giovanni Minzoni è stato discusso in commissione comunale e ora dovrà passare in consiglio comunale. Dopodiché la fruizione del bene potrà andare all’asta, ma l’edificio sarà sempre di proprietà comunale. Il progetto preliminare del Comune di Ravenna prevede una diversa distribuzione degli spazi, 300 metri quadri, da destinare a servizi culturali o alla ristorazione.

773 mila euro sarà il costo del recupero. 400 mila euro il finanziamento comunale.