Grande successo per i primi giorni del NOAM di Faenza, che ora si prepara a un weekend ricchissimo di proiezioni, eventi e soprattutto incontri con gli autori.

Domenica 27 ottobre alle ore 14.30 presso il Cinema Sarti avrà luogo la Masterclass con Tim Sutton, che è stato il protagonista della retrospettiva del Festival e che durante l’incontro riceverà il Premio alla Carriera.

Fra i film in calendario nel weekend del festival segnaliamo The Sweet East, esordio alla regia di Sean Price Williams interpretato da Talia Ryder, Ayo Edebiri, Jacob Elordi e Simon Rex, un viaggio picaresco nell’America contemporanea intrapreso da una giovane donna che ha avuto accesso alle strane sette e culti che proliferano nel paese.

Da non perdere anche Radical di Christopher Zalla, che dirige un’opera che affronta la tematica dell’insegnamento in contesti di grande disagio sociale dimostrando una sensibilità rara. Il film è basato su una storia realmente accaduta, ha come protagonista Eugenio Derbez e ha vinto il Premio del Pubblico al Sundance 2023.

Il weekend vedrà anche due importanti incontri con i registi: questa seconda edizione del NOAM porta infatti in Italia Miguel Salgado che sarà in sala per presentare in prima italiana il suo esordio alla regia in concorso Vergüenza (Shame), ritratto moderno della realtà messicana che parla di emarginazione, violenza ma anche solidarietà e racconta la storia di due amici che dopo essere stati presi in ostaggio dovranno lottare fino alla morte l’uno contro l’altro.

Il palco del NOAM ospiterà anche il regista canadese del film horror/slasher In a Violent Nature, Chris Nash, al suo primo lungometraggio. Nash ha realizzato un film geniale, unico nel suo genere, perché In a Violent Nature è sì un film su un boogeyman vendicativo (racconta infatti la storia del redivivo Johnny che si risveglia dalla morte e va alla ricerca del medaglione d’oro che gli è stato rubato da morto, compiendo un vero e proprio sterminio), ma è un’opera originalissima.

Sabato 26 ottobre saranno quindi presenti a palco a Faenza un ospite internazionale da USA, Canada e Messico, i tre paesi principali a cui NOAM guarda.

Grazie alla Cineteca di Bologna domenica 27 ottobre alle ore 19.00 avremo in programma in anteprima sulla distribuzione nazionale il capolavoro di Wim Wenders, Paris, Texas e grazie a MUBI Italia sempre domenica, alle ore 11.30, potremo vedere sul grande schermo del NOAM My First Film di Zia Anger, incredibile “metafinzione” con protagonisti Odessa Young e Devon Ross, un film intimo e intenso che cattura lo Zeitgeist e trasforma il fallimento in rituali di rinascita.

Sabato 26 alle ore 18.30 da non perdere il Talk “I nuovi scenari del nostro cinema” moderato da Andrea Chimento e introdotto da Giulia Quintabà e con i relatori Pier Maria Bocchi (Cineforum), Giulio Sangiorgio (FilmTV), Joana Fresu de Azevedo (AFIC), Andrea Peraro e Davide Pietrantoni (Cineteca di Bologna).

Il festival si concluderà poi domenica 27 ottobre alle ore 17.00 con la Premiazione e a seguire (ore 18.00) con l’aperitivo di chiusura con il Dj Set realizzato da Andrea Salvatori.

***

PREZZI BIGLIETTI

Proiezioni serali acquistabili presso le biglietterie dei cinema nei giorni del Festival

Intero € 8.50 Ridotto* € 7.00

Proiezioni pomeridiane e notturne acquistabili presso le biglietterie dei cinema nei giorni del Festival

Intero € 7.50 Ridotto* € 6.00

Accredito Festival – accesso a tutte le proiezioni ed eventi, tote bag e consumazione omaggio presso il bar MEET NOAM acquistabile online in prevendita e presso le biglietterie dei cinema nei giorni del Festival

Intero € 40.00 Ridotto* € 35.00

*Riduzioni per: - soci Filmeeting APS - under 30 - over 65 - categorie di legge