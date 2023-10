Il presidente nazionale della Croce Rossa a Faenza: ringraziamento ai volontari per l’impegno durante l’alluvione

Il Presidente Nazionale della Croce Rossa in visita al comitato di Faenza per incontrare i volontari, soprattutto tutti coloro che hanno operato nei giorni dell’alluvione. Il Presidente visitò la città dopo i primi allagamenti di inizio maggio. Nelle due alluvioni, nel periodo dell’emergenza, sono stati oltre cento i volontari che hanno operato nelle vie sommerse da acqua e fango, grazie anche al supporto di squadre arrivate da altre città della regione e dal Piemonte, e nell’allestimento e gestione del PalaCattani, dove furono ospitati gli sfollati. 25 volontari operativi ogni giorno.

In visita anche il sindaco di Castellamonte e il comitato locale della Croce Rossa, che hanno donato materiale didattico per i bambini della scuola Il Girasole. Ad aiutare a Faenza a maggio da Castellamonte era arrivato Matteo Gallo, volontario della Croce Rossa scomparso ad agosto.