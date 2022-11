Rispetto alle tre partite precedenti, questa volta il Faenza si ferma a tre gol segnati con la Portuense Etrusca. Un successo meritato e netto per i biancoazzurri che potevano arrotondare il punteggio già nel primo tempo. I rossoneri ospiti, condizionati dalle assenze in attacco, solo nella ripresa hanno costruito qualche reale occasione.

Già al 10’ minuto il Faenza passa in vantaggio. Il centravanti Ferri si porta a spasso mezza difesa rossonera e poi in girata di sinistro supera il portiere Guidi trovando pronto Giacomo Lanzoni a un facile appoggio in rete della sfera 1-0.

Quattro minuti dopo un lampo di Pietro Lanzoni che quasi al limite dell’area esplode un gran tiro con il pallone deviato in angolo. Al 20’ la prima incursione della Portuense verso l’area manfreda con Sarto che colpisce l’esterno della rete. E’ quasi l’unico lampo rossonero in un monologo dei faentini che sfiorano il raddoppio con Giacomo Lanzoni, ben imbeccato da Ferri, e poi con Savorani che si fa fermare il tiro, troppo debole, da Guidi. Dopo una parata di Ravagli sulla conclusione di Musacchi, è ancora il Faenza a non sfruttare l’occasione del raddoppio con Ferri che si libera bene, ma tira su Guidi.

A inizio ripresa la Portuense, con due cambi, spinge per riequilibrare il risultato e sfiora il pari con capitan Formigoni che dalla distanza impegna severamente Ravagli a smanacciare in angolo un insidioso pallone a parabola, poi è il vice capitano biancoazzurro Albonetti a sbrogliare una complicata azione in area uscendo palla al piede.

Dopo un’altra opportunità per Savorani fermato da Guidi, il rossonero Sarto spedisce lato.

Il Faenza è efficace nelle ripartenze e mette al sicuro il risultato. Al 31’ su una combinazione tra Ferri e Pietro Lanzoni che va al tiro, il pallone giunge a Giacomo Lanzoni che poco dietro il dischetto mette dentro con precisione. 2-0

Ci prova Betti, poi su una rimessa in gioco di Francesco Lanzoni, al 46’ è il centrattacco Ferri a siglare il successo personale destreggiandosi bene tra gli avversari per superare Guidi con un diagonale che manda il pallone sul palo e in fondo al sacco. 3-0

Prossimo match di domenica 27 novembre (ore 14.30), in trasferta a Mesola, su un campo difficile dove attende il Faenza l’ex Enrico Calderoni, portiere dei ferraresi.

Faenza-Portuense Etrusca 3-0

Faenza: Ravagli, Tuzio (22’ st Navarro), Albonetti, Gabrielli, Bertoni, Venturelli, Savorani (27’st Betti), Costa, Ferri, G.Lanzoni (41’st F. Lanzoni), P. Lanzoni (41’st Ibrahima). In panchina: Luce, G.Errani, De Marco, Emiliani. All. Folli

Portuense Etrusca: Guidi, Sovrani, Di Francesca, Jouin (1’ st Colombani), Meli (1’ st Dall’Angelo), Telloli, Sorghini, Formigoni, Allegrucci (32’ st Fra.Fantoni), Sarto, Musacchi (32’ st Moratelli). A disposizione: Peverati, Bentivoglio, Fed. Fantoni, Bonora, Pierfiederici. All. Baiesi

Arbitro: Maddaloni di Bologna – assistenti Bondi e Testa di Cesena

Reti: 10’pt e 31’st G. Lanzoni, 46’ st Ferri

Ammoniti: Gabrielli, Venturelli, Di Francesca, Formigoni, Dell’Angelo, Sarto

Recupero: 1’-3’

Angoli: 3-3