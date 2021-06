Partiti a Faenza i Campionati Nazionali di Ciclismo

Nicole Fede ha inaugurato i Campionati Nazionali di Ciclismo. La prova a cronometro è scattata da Piazza della Libertà a Faenza alle 14.30. Le prime a partire sono state le donne. 36 le atlete iscritte, un po’ meno alla partenza. Poi è stato il turno delle atlete juniores e quindi gli uomini. Un tracciato con un chilometraggio diverso a seconda delle categorie, molto duro, eccezion fatta forse per le juniores. Una vetrina per la città e per il territorio. La prima di un doppio passaggio, poiché domenica, anche nella gara in linea Bellaria-Igea Marina – Imola, le colline faentine saranno probabilmente da scenario agli sforzi decisivi per la conquista del titolo.