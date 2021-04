Perché vaccinarsi se si può nuovamente contrarre il coronavirus ? Lo spiega l’infettivologo Carlo Biagetti

Cosa dicono i primi studi sulle persone già vaccinate ? E quali risposte al virus hanno le persone vaccinate o già in passato positivizzate ?

Alla vigilia del ritorno a scuola degli studenti fino alla prima classe degli istituti secondari inferiori, alla vigilia del potenziamento della campagna vaccinale sul territorio dell’Ausl Romagna, in diretta streaming con l’Onorevole Marco Di Maio, il dottor Carlo Biagetti, infettivologo e responsabile del Programma per la “Gestione del rischio infettivo ed uso responsabile degli antibiotici” dell’Ausl Romagna, ha risposto a diverse domande riguardanti la vaccinazione, a cominciare dalle più comuni, spesso alla base del pensiero di chi nutre dubbi o è contrario ai vaccini: perché vaccinarsi se poi è possibile nuovamente contrarre il coronavirus ? E i vaccini sono efficaci contro la variante inglese ?