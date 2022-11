Un primo tempo iniziato in salita con il Tavagnacco in vantaggio dopo appena un minuto grazie al tiro dalla distanza di Andreoli. Immediata risposta del Ravenna che dopo appena 8’ porta il risultato in parità con Carrer. La fantasista è lesta ad insaccare con una girata di destro che trova in ritardo il portiere locale fra una selva di gambe. La partita a questo punto cambia con il Ravenna che macina gioco e cerca il raddoppio. Il sorpasso arriva al 23’ grazie all’autogoal di Donda, sfortunata nel respingere una deviazione del proprio portiere sulla linea a seguito del tiro cross di Elena Mariani.

Il secondo tempo si apre con lo stesso copione del primo: il Ravenna in pressing alla ricerca del goal della sicurezza arrivato al 38’ grazie ad una palla importante di Barbaresi per Carrer che dall’esterno trova l’angolino alto per il 3-1. Il Tavagnacco prova a cambiare davanti inserendo Iacuzzi, che colpisce un palo su girata da fuori poco dopo essere entrata in campo. Le leonesse tuttavia non sono mai dome: Elisa Mariani sfiora il 4-1 impegnando il portiere avversario in un difficile salvataggio che toglie la palla dall’incrocio. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Elena Mariani trova la sua prima rete in giallorosso di testa.

Il Tavagnacco prova a rientrare in partita sfiorando il goal, ma trova Vicenzi abile a togliere la palla dall’angolino.

Una partita di carattere. Tre punti importanti per il Ravenna in un campionato competitivo. La strada è ancora lunga.

Domenica in casa con Apulia Trani delle ex Morucci e Crespi.

TABELLINO

Tavagnacco – Ravenna: 0 – 4

Reti: 1’ pt Andreoli (TA), 9’ pt e 20’ st Carrer (RA), 23’ pt autogoal Donda (TA), 38’ st Elena Mariani (RA)

Ammonite/i: Andreoli (TA), Demaio (TA), Gianesin (RA), Raggi (RA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Tonelli, Barbaresi, Domi, Carrer (33’ st Scarpelli), Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin, Mariani Elena (45’ st Carli), Raggi (23’ st Mascia), Vicenzi, Gardel

A disposizione: Candeloro, Giovagnoli, Casarasa

All. Massimo Ricci