Russi: incendio alle prime ore dell’alba in piazza Baccarini. Due persone leggermente intossicate

Incendio alle prime ore dell’alba in piazza Baccarini a Russi in una palazzina. Verso le ore 5 l’incendio si sarebbe sviluppato dalle prime ricostruzioni da una canna fumaria che avrebbe poi coinvolto il sottotetto di legno. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco i Carabinieri ed il personale del 118. Due le persone lievemente intossicate. Sul posto anche la sindaca Valentina Palli per sincerarsi dell’accaduto.