Netta vittoria della Fenix Energia. Grazie al 3-0 sul Retina Volley Cattolica, le faentine balzano da sole al primo posto continuano la loro marcia per conquistare uno dei primi due posti, che garantiranno la partecipazione ai play off.

I primi due set sono a senso unico, con la Fenix Energia che se li aggiudica 25-15 e 25-13, mentre il terzo è molto combattuto. Cattolica reagisce molto bene e tiene testa alle padrone di casa che si aggiudicano la frazione soltanto nel finale, 25-23.

“Siamo stati bravi a non concedere neanche un set – spiega coach Angelo Manca – perché con l’equilibrio che c’è nell’alta classifica, potrebbero essere decisivi in caso di arrivo a pari punti. Nelle prime due frazioni si è vista la differenza in classifica tra le due squadre, poi Cattolica ha rialzato la testa approfittando anche di alcune nostre leggerezze, ma siamo comunque riusciti a chiudere i conti 3-0.

Purtroppo ho dovuto fare a meno di Guardigli, fermatasi in settimana per un problema al ginocchio che verrà valutato nei prossimi giorni, mentre durante la partita si è fermata Cavallari, che ha sentito una fitta ad un ginocchio. Speriamo che non sia nulla di grave e di riaverle entrambe il prima possibile”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà giovedì 14 marzo alle 21.15 in casa del Russi Volley.

Fenix Energia Faenza – Retina Volley Cattolica 3-0 (25-15; 25-13; 25-23)

FAENZA: Alberti 5, Bertoni 6, Solaroli 3, Francesconi 5, Gorini ne, Betti 7, Emiliani 1, Baldani 4, Cavallari 5, Seganti (L1), Zoli (L2), Guardigli ne, Maines 5. All.: Manca

CATTOLICA: Micheli ne, Vucani 5, Caputo 2, Fanelli ne, Celetti Le. 1, Veschi ne, Boccarossa ne, Bricuccoli (L1), Celetti Lu. 5, Leardini 5, Larocca ne, Magi 4, Cipelli 3. All.: Rovinelli

NOTE. Punti in battuta: Faenza: 4, Cattolica: 7; Errori in battuta: Faenza: 4, Cattolica: 12. Muri: Faenza: 8, Cattolica: 4.