Il Premio Guidarello torna in presenza: i vincitori della 50esima edizione |VIDEO

Il Premio Guidarello, che giunge nel 2021 alla 50esima edizione, torna a svolgersi in presenza sabato 13 novembre alle ore 17 presso il Teatro Alighieri di Ravenna. La cerimonia, condotta da Bruno Vespa, si aprirà con un con l’esibizione del Maestro Raffaello Bellavista in omaggio al settimo centenario della morte di Dante. Tra vincitori del premio, il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, riceverà il Guidarello ad honorem del 50esimo premio per il giornalismo d’autore organizzato da Confindustria Romagna, mentre sarà consegnato anche un Guidarello speciale alla Memoria per ricordare la figura dell’imprenditore Paolo Passanti, scomparso un anno fa.

Per il giornalismo nazionale, vengono premiati Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere della Sera, dove si occupa prevalentemente di economia e finanza e Sandro Neri, direttore de Il Giorno. Per la sezione radio/televisione il premio va alla giornalista Maria Latella per le interviste su SkyTg24.

Per il giornalismo Romagna questi i riconoscimenti della giuria presieduta da Roberto Balzani:

– sezione società: Carlo Raggi per la serie di “interviste” ai personaggi della Romagna che settimanalmente pubblica sulla Cronaca di Ravenna del Resto del Carlino, colloqui in cui coniuga storia, costume, impegno sociale e curiosità ricomponendo un quadro della nostra società e al tempo stesso mantenendo viva la memoria di quanti hanno contribuito alla crescita sociale e culturale della nostra terra. Il riconoscimento intende anche premiare l’impegno professionale che per 35 anni lo ha visto cronista di nera e di giudiziaria occupandosi di centinaia di inchieste della Magistratura, molte delle quali a respiro nazionale;

– sezione cultura: Giancarlo Cerasoli, medico umanista nel solco di una grande tradizione originata dallo stesso fondatore della Romagna culturale, Aldo Spallicci, premiato per aver dedicato alla Romagna decenni di studi, arricchendo la bibliografia della regione con contributi che vertono in particolare sulla storia sociale, la storia della salute e della malattia, la storia dell’arte. I lavori di Cerasoli si distinguono per il solido scavo d’archivio, l’attenzione al documento, il rigore interpretativo senza rinunciare a una prosa piana ed efficace, a tratti intrigante. Si segnalano, fra i gli ultimi, importanti volumi di Giancarlo Cerasoli: Mais e miseria. Storia della pellagra in Romagna (Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020) e Storie dipinte di grazie ricevute (Bologna, Clueb, 2020).

– sezione audiovisivi web: Vittoria Tomasi per il blog di viaggi “Una penna in valigia” in cui propone una galleria di luoghi da visitare e scoprire, con ampio spazio alla Romagna e in particolare ai suoi centri minori e ai borghi: da Verucchio a Brisighella, da Santarcangelo a Premilcuore, da Cervia a Sarsina. Particolare attenzione è riservata agli aspetti naturalistici, con itinerari che giungono anche alle Foreste casentinesi e Camaldoli, al Delta del Po e Comacchio. Un viaggio che offre un quadro articolato e suggestivo delle vocazioni e delle ricchezze ambientali della regione.

Infine, il premio Guidarello Turismo è attribuito dalla giuria guidata dalla presidente di Federturismo, Marina Lalli, al giornalista Marcello Masi per Linea Verde Life, Il premio è attribuito a Marcello Masi per la trasmissione Linea Verde Life, programma di RAI1 dedicato alla sostenibilità urbana in tutte le sue declinazioni e recentemente in Romagna per raccontare le tradizioni e le eccellenze territorio cesenate, dalla Biblioteca Malatestiana al porto canale di Cesenatico, dal campus universitario fino a Casa Artusi.

Il teatro, nel rispetto della normativa covid, sarà al 100% della capienza e l’evento torna dunque ad aprirsi alla cittadinanza, fino ad esaurimento posti: i biglietti si possono richiedere alla segreteria del premio, al numero 0544210431. Per accedere a teatro è necessario esibire il green pass. La cerimonia sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sul sito dell’associazione www.confindustriaromagna.it e in diretta tv sul canale 74 di Teleromagna.

Sul palco salirà anche la classe vincitrice del XV Guidarello Giovani, che sarà annunciata martedì 9 novembre. Il Premio Guidarello gode del patrocinio del Ministero della Cultura e della Provincia di Ravenna, con la compartecipazione del Comune di Ravenna e VivaDante 700. L’evento è realizzato con il sostengo della Camera di Commercio di Ravenna in partnership con ENI, e grazie a Bper Banca, Deloitte e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.