Un festival di arte urbana all’ex Consorzio Agrario di Ravenna, in Darsena. Una decina di artisti dipingeranno i container dell’area ispirandosi a Il Colombre di Dino Buzzati. Tempus Fugit il titolo dell’evento curato da Marco Miccoli e Alessandra Carini e organizzato da Associazione Culturale XX APS nell’ambito del progetto Italia-Croazia “Tempus”, realizzato da Cna Ravenna, Certimac e Università di Bologna. Un progetto che vuole sperimentare usi temporanei come azioni di innesco tese a migliorare la qualità del patrimonio tangibile ed intangibile, naturale e culturale, delle città portuali dell’area adriatica.

Il 25 e il 26 una serie di eventi per animare il fine settimana tra arte, artigianato e tecnologia tridimensionale.

25 – 26 marzo

I partecipanti animeranno lo spazio ad uso temporaneo “container-based” realizzato nell’area dell’Ex Consorzio Agrario. Flux of. Tempo, viaggio, diversità curato da Marco Miccoli e Alessandra Carini e organizzato da Associazione Culturale XX APS

sabato 25 marzo area ex Consorzio Agrario | riva sinistra del Candiano dalle 11 alle 18

Il Festival di arte urbana prenderà vita. indagare, insieme agli artisti e alle artiste, la relazione con quello che oggi c’è, quello che c’era e ci sarà domani nella Darsena di Ravenna, tenendo a mente le radici dalle quali tutti noi proveniamo e le questioni che più influenzano la nostra contemporaneità.

Gli artisti invitati sono: Alessandra Carloni, Alessandro Pixa, Andre The Spider, Dissenso Cognitivo, Kiki Skipi, Lisa Gelli, Margherita Paoletti, Nicola Montalbini, Virginia Verona e Yopoz; ospite speciale Biancoshock.

domenica 26 marzo Murales Bike Tour ritrovo davanti al Darsena Pop-Up | lato Candiano dalle 14 alle 16

Tour in bicicletta gratuito della durata di 2 ore circa tra i murales della Darsena di Ravenna realizzati da Subsidenze Street Art festival e il nuovo progetto Tempus.

Per informazioni e iscrizioni: info@bonobolabo.com

Nuove Mappe a cura di Rete Almagià. Un sistema di micro eventi multidisciplinari fatti di pratiche, azioni, sperimentazioni e condivisioni creative per costruire e agire dentro una nuova mappa del nostro paesaggio urbano. Nuove Mappe è il progetto pensato da Rete Almagià come nuova forma d’intervento partecipato, attraverso azioni dirette che stabiliscono una relazione di continuità tra il paesaggio e i suoi abitanti. Il fine è quello di attivare il processo di riacquisizione in chiave sostenibile, creativa e collettiva dell’area dell’ex consorzio agrario. Al processo hanno partecipato tutti i soci di Rete Almagià pensando a una o più azioni in una prospettiva di ecosistema creativo, in rete con tutti i soggetti coinvolti nel processo TEMPUS

sabato 25 marzo area ex Consorzio Agrario | riva sinistra del Candiano dalle 15 alle 17

Interferenze a cura di cantieri danza e Nebula APS, azione di Nicola Galli e Margherita Dotta

Tra le rovine industriali dell’ex consorzio agrario atterrano due figure inattese che esplorano lo spazio nascosto della riva dimenticata della Darsena di città entrando in relazione con le azioni e i manufatti realizzati per il progetto pioniere TEMPUS FUGIT. L’azione performativa Interferenze è un invito alla sperimentazione di un tempo extra-ordinario nel quale sospendere la cadenza del ritmo quotidiano ed è uno stimolo per muoversi leggeri e immaginare collettivamente l’inizio di una metamorfosi del paesaggio urbano.

dalle 15.00 alle 18.00

a cura di: Eleonora Savorelli, Marte APS

MICROMAGIO

ore 15.00: Yuyu Zhao Le 144 tessere del magiò, realizzate da Zhao in micromosaico, verranno “attivate” attraverso il gioco, momento sociale che porta alla creazione di microcomunità. A seguito della prima ora, che vedrà quattro romagnoli dividersi il tavolo da gioco, chiunque potrà sedersi e giocare una partita. Puoi partecipare anche tu!

POSITURA

ore 16.00:Daniela Iurato L’azione prende vita dalla rielaborazione della serie “Poesie in-tèssere”, in corso dal 2018, che crea un dialogo tra mosaico e cucito. Attraverso ago e filo, Iurato traccerà linee, cancellando parole e parti di frasi di alcune composizioni poetiche che indagheranno il paesaggio e la vicinanza di quest’ultimo con il sé.

PAESAGGIO CON FIGURA VERTICALE

ore 17.00: Andrea Milano e Sofia Abbati (Spartenza Teatro) Abbati interpreterà una selezione di poesie/paesaggi, su soundscape di Manuel Milano e Roberta Spigola. L’azione darà vita a un mosaico di luoghi, voci, sensazioni, fughe. Una mappatura del territorio ma anche un’indagine sull’identità.

Artificerie Almagià e area adiacente dalle 10 alle 18

a cura di Associazione Norma APS

Garage Sale – pop-up market in cui curiosare e perdersi tra selezioni vintage, proposte second-hand e tante creazioni hand-made, a sostegno di uno shopping etico e sostenibile. Tra gli espositori anche WASP, dalle 10 alle 13.

MISTO – Il music market che non c’era: un contenitore multiforme dedicato alla musica indipendente e all’autoproduzione trasforma le Artificerie Almagià in un luogo d’incontro per musicisti e appassionati.

domenica 26 marzo area ex Consorzio Agrario | riva sinistra del Candiano dalle 10 alle 12.30

Arzanà

a cura di Associazione di Volontariato RavennArte

Azione di semina collettiva e rigenerazione del paesaggio attraverso un invito alla creazione di un’opera collettiva: la natura e la biodiversità all’interno dell’area ex consorzio agrario. Compagni di strada sono i semi di fiori selvatici, l’humus e ovviamente i nostri muscoli.

Dai 3 anni ai 99 anni

dalle 15 alle 18

La Strabomba

Narrazione e laboratorio site-specific interattivo ispirato alle Storie di Pace di Mario Lodi, a cura di Teatro del Drago/Associazione La Casa delle Marionette

La Strabomba è una narrazione interattiva ispirata al testo Storie di Pace di Mario Lodi, grande scrittore per l’infanzia e pedagogista le cui riflessioni sulla necessità di una cultura di pace e sulla possibilità di trasformare lo spazio urbano sono oggi più attuali che mai. Bambini, bambine e genitori diventeranno protagonisti attivi della storia e saranno chiamati a mettersi in gioco in prima persona, a costruire, a raccontare, a inventare e inventarsi, rigenerando alcuni spazi della loro città attraverso la fantasia.

Dai 3 anni

Giusto in Tempus a cura di Denara

sabato 25 – domenica 26 marzo

area ex Consorzio Agrario | riva sinistra del Candiano dalle 10 alle 18

Workshop di progettazione urbana, gratuito e aperto a tutti Tipici oggetti tecnici usati nelle zone portuali quali airbag gonfiabili, cinghie, tenditori e tanto altro, saranno reinventati per creare oggetti di diverse scale e dare nuovo carattere allo spazio pubblico.

WASP World’s Advanced Saving Project a cura di WASP

venerdì 24 marzo Darsena Multi Spazio dalle 14 alle 18 – Evento su prenotazione

Dagli scarti, nuove risorse: sviluppare progetti e migliorare il processo produttivo con le grandi stampanti 3D WASP Workshop e incontri individuali gratuiti aperti, su prenotazione, a: PMI, produttori, progettisti, innovatori, ma anche a studenti e insegnanti.

Per informazioni e iscrizioni: Maria Rosa Bordini/CNA RAVENNA mrbordini@ra.cna.it tel. 345 6684458

sabato 25 marzo Artificerie Almagià dalle 10 alle 13 – in rete con il Garage Sale gli esperti di WASP saranno a disposizione di chi fosse curioso di sapere cosa può succedere quando ricerca, arte e artigianato incontrano la tecnologia della stampa 3D.