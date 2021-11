Altro weekend intenso di vittorie in serie B per la Pallamano Romagna che registra il doppio successo esterno a Castelnovo di Sotto (Re) con Faenza e a Valsamoggia con Imola.

Per i manfredi, prestazione da 9 (gol) di Stefano Babini, sempre più determinante per gli ingranaggi di Faenza.

MARCONI JUMPERS – PALLAMANO FAENZA 28-32 (p.t. 14-16)

Jumpers: Dall’Olio, Aliti, A.Mainini 5, Baroncini 5, Sivapalan, Dall’Aglio 1, Della Noce 2, M.Mainini 11, Russo, Incannella 2, Gatti 2. All: Dardi

Faenza: Donati, Emiliani, Andalò 1, A.Babini 5, Si.Babini, St.Babini 9, Bartoli 7, Bertelli 3, Filipponi 4, Giraldi 1, Luppi 1, M.Montanari 1, T.Sami, Samorì, Satta, Zama. All: L.Montanari

I biancoazzurri superano a domicilio 32-28 il Marconi Jumpers in una delle trasferte più delicate ed ardue della stagione, contro una squadra accreditata di diversi pronostici per la promozione.

A Castelnovo di Sotto, Faenza non è brillante ad inizio gara, con i padroni di casa che mantengono un leggero vantaggio di qualche rete, fino all’11-11 firmato da Filipponi e A.Babini. Durante un timeout “acceso” Montanari dà la sveglia e la carica ai suoi, facendo piena e ben ripagata rotazione degli effettivi: all’intervallo Faenza è avanti 16-14.

Il livello di intensità è assolutamente più alto nella ripresa con gli ospiti che ottengono e difendono un vantaggio di 2-3 reti di margine per tutto il tempo. Il terzino Stefano Babini

Secondo tempo con molta più intensità e uno Stefano Babini in gran spolvero (top scorer con 9 reti). Avanti fino al +6, poi conteniamo il ritorno dei padroni di casa grazie anche alle parate di Michele Donati (2003), ottimo il suo rientro dopo oltre un anno di assenza per infortunio.

Ora pausa, quindi, nel prossimo turno in programma sabato 13 novembre, Faenza ospiterà alle 16,00 lo Sportinsieme Castellarano nella palestra Moro di Mordano.

2^ giornata

Jumpers Marconi-Faenza 28-31

Valsamoggia-Imola 19-36

Sportinsieme-Carpine 18-26

Modena-Estense 29-23

Felino-Rapid Nonantola 19-34

Carpi-85 S.Lazzaro 27-31

Classifica:

Imola, Faenza, Carpine, Rapid Nonantola e Modena 4, 85 S.Lazzaro 2, Marconi Jumpers e Estense 1, Carpi, Sportinsieme, Felino e Valsamoggia 0.