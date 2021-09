Non è stato un bel weekend quello di Russia per l’Alpha Tauri che rientra in sede con zero punti dopo una gara conclusa con un’infelice scelta tattica al momento dell’arrivo della pioggia con entrambe le vetture rimaste in pista con le gomme d’asciutto. Alla fine Gasly ha concluso tredicesimo, Tsunoda diciasettesimo.

“Per noi non è stato un gran fine settimana: dopo aver perso una grande opportunità in qualifica, oggi abbiamo preso la decisione sbagliata con le gomme slick e non siamo riusciti a chiudere in zona punti.” Le parole di Gasly a fine corsa “Avevamo un buon ritmo e abbiamo fatto un buon primo stint, ma non abbiamo sfruttato tutte le opportunità che ci sono state questo weekend ed è un vero peccato. Dobbiamo rivedere un po’ tutto e capire su come sfruttare meglio queste condizioni in futuro. Questo è un fine settimana da dimenticare, ma abbiamo una buona squadra e sono fiducioso che possiamo fare bene la prossima volta”

Dello stesso umore Tsunoda: “Ovviamente è una giornata deludente. Ho faticato con il bilanciamento della macchina per tutto il weekend, anche oggi in gara, soprattutto nel primo giro: era difficile tenere la macchina in pista. Ho solo bisogno di resettarmi dopo questo weekend e lavorare sulle mie performance, così da poter tornare a fare punti”.