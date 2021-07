Si concludono i concerti di Lugo Music festival col concerto all’alba, che si terrà il prossimo sabato 10 luglio alle ore 6 all’interno del Pavaglione.

Protagonista sarà questa volta il cinema nelle sue colonne sonore più famose: ‘C’era una volta il West’, ‘Eyes Wide Shut’, ‘Il Padrino’, ‘Nuovo Cinema Paradiso’, sono solo alcuni dei titoli trascritti e arrangiati da Matteo del Soldà per il quintetto d’archi composto da Matteo Penazzi e Daniele Negrini (violini), Olga Arzilli (viola),Tiziano Guerzoni (violoncello),

Lucia Boiardi (contrabbasso), Marco Vita (tromba) e Pietro Beltrani (pianoforte).

I biglietti sono andati esauriti pochi giorni dopo l’apertura della biglietteria, a conferma dell’attesa di questo evento da parte del territorio. Il Pavaglione rimarrà comunque aperto e i locali saranno attivi per una colazione sicuramente inusuale e indimenticabile, a suon di musica.

Il concerto all’alba sarà dedicato ad Arrigo Antonellini, noto giornalista lughese, recentemente scomparso e che ha seguito il festival fin dal suo inizio nel 2017.

L’altro appuntamento del fine settimana, con cui si concluderà la quinta edizione di Lugo Music Festival, sono i concerti-trekking. A poco più di 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, Lugo Music festival rende omaggio alla colonna portante della letteratura per l’infanzia e non solo.

In un inusuale concerto-trekking alla scoperta di angoli suggestivi e sentieri nascosti si svilupperanno tre percorsi nella natura accompagnati dalla voce dell’attrice Ilaria Mustardino e dal violino di Matteo Penazzi e Elisabetta Delprato. Le parole di Rodari, la musica degli archi, la voce narrante e la natura condurranno i giovani partecipanti e le famiglie in una suggestiva esperienza che ricorderà quella dei cantastorie.

Primo turno alle ore 18 a Lugo presso il Parco del Loto per arrivare fino al Parco Golfera (ritrovo in Via Brignani, 9); secondo turno ore 8:30 di domenica 11 luglio tra le golene del Santerno (ritrovo presso il Santuario della B. Vergine di Loreto a Passogatto, in via Passogatto 17) e per finire domenica 11 luglio alle ore 18, esplorando i sentieri di Bizzuno (ritrovo al Parco dei Tigli, Bizzuno). L’ingresso è riservato ad un massimo di 25 partecipanti e si può prenotare su www.vivaticket.com o presso la Tabaccheria Pimpinella e L’ Angolo della Fortuna di Lugo.

Informazioni: info@lugomusicfestival.com, Facebook @Lugomusicfestival e Instagram @lugomusicfestival, Tel. 346 3116714