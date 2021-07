Al Museo Carlo Zauli ha inaugurato Art Parade: quattro appuntamenti dedicati al “Made in Italy” faentino

Artigiani, artisti, designer e fotografi animano l’estate faentina. Mercoledì sera al Museo Carlo Zauli è andato in scena il primo appuntamento di Art Parade, il progetto indetto dallo stesso museo di via della Croce per dare risalto alle produzioni del territorio. Quattro appuntamenti durante i quali si alterneranno artisti e artigiani di diversi settori. Durante la serata inaugurale sono stati una ventina i protagonisti che hanno esposto le proprie produzioni fra le varie opere realizzate da Carlo Zauli