Il Partito Democratico presenta la lista di candidati per le amministrative di Cervia

Presentata la lista dei candidati del Partito Democratico al consiglio comunale per le elezioni amministrative di Cervia, a sostegno del candidato sindaco Mattia Missiroli. 16 nomi, età media di 47 anni, la lista sarà formata da profili esperti, come le assessori uscenti Michela Brunelli e Bianca Maria Manzi e alcuni consiglieri comunali, affiancati da personalità al debutto in una competizione elettorale. Candidato anche il segretario comunale Mirko Boschetti.

La lista:

Achille Abbondanza- 51 anni, controllore di volo

Mirko Boschetti- 29 anni, funzionario, Segretario PD dell’Unione Comunale di Cervia

Federica Bosi- 42 anni, impiegata, Consigliera comunale con Delega

Michela Brunelli- 55 anni, Assessora

Samuele De Luca- 37 anni, avvocato, Consigliere comunale

Ivan Domeniconi- 34 anni, tecnico di campagna, vicepresidente Cab Comprensorio Cervese

Roberto Fabbrica- 51 anni, ingegnere impiegato in azienda di telecomunicazioni

Federica Ferdani- 48 anni, avvocato, membro CDZ Castiglione di Cervia

Yano Giovannini- 52 anni, avvocato

Francesca Luccarini- 46 anni, impiegata, membro CDZ Milano Marittima

Bianca Maria Manzi- 38 anni, Assessora

Michele Mazzotti- 32 anni, impiegato, Capogruppo PD in Consiglio Comunale

Patrizia Petrucci- 70 anni, pensionata, Consigliera comunale con Delega al Verde e Cervia Città Giardino

Daniela Poggiali- 64 anni, pensionata, Amministratore unico di ASP Santa Sofia

Jasmina Estela Portero- 41 anni, impiegata, ex membro CDZ Villa Inferno-Montaletto

Valter Turci- 71 anni, pensionato, Consigliere società sportiva Del Duca-Grama