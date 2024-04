Venerdì 19 aprile, in occasione della 18a edizione della Sagra del Pellegrino, nel chiostro del Rione Rosso, dalle 23 alle 2, andrà in scena l’evento Fototeca Open Air .

Da un lato dj set firmato Tommy from Riva con ingresso gratuito, dall’altra però l’occasione per visitare la mostra fotografica: “Minerva. Immagini dell’alluvione di Faenza” realizzata dalla stessa Fototeca.

Completerà l’intrattenimento l’organizzazione della Sagra del Pellegrino: dalle degustazioni di vini ai talk sul “fast fashion”, dalle visite guidate ai mercatini del vintage, il programma del venerdì riempirà le vie del rione.